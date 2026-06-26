«Хочу сказать моему ниггеру — держи голову выше». Джон Джонс поддержал Порье после ареста

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс поддержал экс-обладателя временного титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Дастина Порье после того, как стало известно, что его арестовали в аэропорту Атланты за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.

«Хотел сказать моему ниггеру Джастину Порье: держи голову выше, в жизни всякое бывает. Это тоже пройдёт. Просто старайся быть занятым, брат, — это помогает. Дастин, Джастин — я весь день в дороге. Вы и так поняли, о ком говорю. День выдался долгим, почти добрался до Москвы.

Мне даже кажется, что то видео сделало Дастина ещё популярнее. Мы все делали какое-то тупое дерьмо, будучи пьяными, и это делает его даже более свойским. Не говорю, что это правильно, но это дерьмо было реально угарным», — написал Джонс на своей странице в социальной сети Х.