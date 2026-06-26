Пимблетт заявил о желании подраться с Макгрегором к концу 2026 года

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт сообщил, что открыт к проведению поединка против экс-обладателя пояса UFC в категории до 66 кг и до 70 кг ирландца Конора Макгрегора.

«Я хочу завоевать титул в лёгком весе, провести защиту, а затем, в конце концов, подняться в полусредний вес. Очень бы хотел провести реванш с Джастином Гейджи. Однако Арман и Чарльз, вероятно, впереди меня [в титульной гонке]. Но я всё равно хотел бы подраться ещё раз до конца года. Если Конору нужен будет соперник в полусреднем весе к концу 2026 года, то я готов», — приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.