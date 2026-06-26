Жан Силва заявил, что следующим должен драться за титул с Волкановски

Полулегковес UFC Жан Силва заявил, что именно он, а не Мовсар Евлоев, должен стать следующим претендентом на титул чемпиона организации Александра Волкановски.

«Вы спрашиваете, буду ли я драться с Диего [Лопесом], а потом бороться за пояс? Нет. Я сам заберу этот пояс. А уже после этого дам Диего шанс на реванш… Я следующий в очереди на титул. Я тот, кто заберёт этот пояс. Я верну его в Бразилию. Мне в этом помогают Хантер [Кэмпбелл], мой менеджер Иван [Жатоба], а также Дана [Уайт].

Видно, какой путь для меня выстраивают — мне дают дорогу к титулу. Я уже говорил раньше: думаю, шансы на то, что [Мовсар] Евлоев подерётся с Волкановски до конца года, невелики — при том что Волк заявлял, что хочет боя со мной к концу года. Если Волк хочет с кем‑то подраться, я буду готов выйти против него. Если по пути к этому бою мне придётся сразиться с кем‑то ещё или «пройти» через другого соперника — я всё равно встречусь с ним в конце года.

Не думаю, что его когда‑либо игнорировали или бросали. Просто, на мой взгляд, он застрял на месте и не развивается. Это компания, это бизнес. Нужно продавать свои бои, нужно показывать результат, нужно быть на виду, быть активным. Иначе, если ты не показываешь результат, другие будут работать лучше — и просто обойдут тебя. Не считаю, что он оказался в безвыходном положении: он просто не двигается вперёд, остаётся на том же уровне. Опять же, если он хочет драться, но сейчас не может, и если хочет боя со мной — мы можем подраться в следующем году. К тому моменту у меня уже будет пояс в руках. Выходи на бой со мной в следующем году. Вот как я смотрю на это с точки зрения бизнеса», — приводит слова Силвы издание MMA Junkie.