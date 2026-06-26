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Даниэль Кормье призвал не осуждать Дастина Порье после ареста за пьянство

Даниэль Кормье призвал не осуждать Дастина Порье после ареста за пьянство
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье призвал болельщиков ММА проявить сочувствие к Дастину Порье, который был арестован в Джорджии за появление в общественном месте в нетрезвом виде в День отца.

«Я считаю, что нам стоит проявить немного сочувствия. Думаю, людям нужно быть осторожнее, когда они осуждают Дастина Порье, и попытаться понять его. Ведь когда ты готов поддержать другого человека, это говорит о твоей силе, верно?

Очень легко стать частью разъярённой толпы. Очень легко наброситься на того, кто уже оказался под огнём критики. Мне тяжело смотреть на то, что произошло с ним, и тяжело видеть реакцию людей. Но я думаю, что нам стоит помнить о человеческой истории каждого и проявлять больше сострадания. Заботиться о других, поддерживать их, а не добивать.

Все любили Дастина. Он сделал очень много хорошего, особенно для нашего родного города [Лафайет] и местного сообщества. И мы не должны забывать обо всём этом только из-за одной ошибки, которую он совершил и которая стала достоянием общественности», — сказал Кормье в видео для своего YouTube-канала.

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