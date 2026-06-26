Физиев в папахе и с улыбкой провёл битву взглядов с Торресом перед UFC Baku

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Азербайджан, Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес провели финальную битву взглядов перед турниром UFC Baku, который пройдёт завтра, 27 июня.

Физиев появился на мероприятии в папахе. В отличие от напряжённой стычки между Шарой Буллетом и Мишелем Перейрой, встреча Физиева и Торреса прошла в дружелюбной атмосфере. Бойцы пожали друг другу руки, улыбнулись и ещё раз обменялись рукопожатиями перед тем, как разойтись.

Права на видео принадлежат UFC.

Рафаэлю Физиеву 33 года. Представитель Азербайджана дебютировал в UFC в 2019 году. Атаман имеет в своём профессиональном рекорде в ММА 13 побед и пять поражений.

Мануэлю Торресу 31 год. Мексиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Мануэль имеет в своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах 17 побед и три поражения.