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Кормье объяснил, почему Царукян должен следующим драться за титул в лёгком весе UFC

Кормье объяснил, почему Царукян должен следующим драться за титул в лёгком весе UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что Арман Царукян должен получить титульный бой следующим.

«Хотя Чарльз [Оливейра] и выиграл последний бой, следующим за титул должен сразиться Арман. Не может быть, чтобы это был не Арман, вопрос не в этом. Вопрос в том, хорошо ли поступает Джастин Гейджи, отказываясь от боя с парнем, которого он победил, и дерётся с парнем, который кажется очень неудобным соперником — Арманом Царукяном? Или Джастин Гейджи всё ещё играет в свою игру, опережая нас?

Он знал, что выиграет тот бой. Люди просто не давали ему шанса. Так что это должен быть он. Я понимаю тех, кто выступает за Оливейру. Он чемпион BMF. Он понимает, что победил Макса Холлоуэя, победил Бенуа Сен-Дени… Нет, простите, он победила Дэна Хукера. И он сделал это в потрясающей манере… Я думаю, люди готовы смотреть, как Арман дерётся за пояс, и справедливо», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

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