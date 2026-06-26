Именитый рестлер СМ Панк назвал лучшего в споре о величии между Роналду и Месси

47-летний американский рестлер World Wrestling Entertainment (WWE) Филипп Брукс, известный под именем СМ Панк, высказался о споре про величие Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

— Когда началась любовь к футболу? Когда она у тебя началась?

— Я не самый большой фанат футбола, знаешь. Я парень из Среднего Запада, из Чикаго. Так что у нас был бейсбол и «Кабс», а также американский футбол с «Беарз». И да. Мы ничего не знали о футболе, пока, мне кажется, он не взорвался и не появился на мировой карте, пока такие парни, как Роналду или Месси, не пришли и не распространили эту веру. И это очень логично, потому что что тебе нужно, чтобы играть в футбол? Тебе нужен мяч. Я думаю, поэтому баскетбол тоже так популярен. Знаешь, тебе нужен мяч и кольцо. Ты видишь, как дети играют, они бросают мяч в старый ящик для молока. Это работает.

— И я рад, что у тебя достаточно знаний о футболе, особенно когда речь идёт о великих, учитывая, что ты сам великий спортсмен. Поэтому у тебя должны быть знания о тех, кто находится на том же высоком уровне, что и ты. Кто лучший из всех?

— Трудно не назвать Пеле.

— Подожди, подожди, я должен это записать.

— Но я скажу тебе кое-что, не знаю, правильно ли я думаю о нужном парне и правильном имени, или даже правильном произношении.

— Давай. Криштиану Роналду или Месси?

— Хорошо… Я не могу сравнивать их, как вот определённые джентльмены на YouTube. Мне трудно… я не могу вести статистическую битву. Я не могу сказать: «Ну, Майкл Джордан лучше, чем Леброн», да? Потому что, знаешь, я вырос в эпоху Майкла, в эпоху династии «Буллз» в Чикаго, с тремя титулами подряд — я был там. Знаешь, я парковал машины у «Экскалибура», когда мне было 15, и у меня даже прав не было. Так что мне трудно сравнивать, я не могу спорить, но для меня это Месси.

— Что?

— Тогда позволь задать тебе вопрос. Кто сделал тот летящий удар коленом и вырубил парня? Ты знаешь, о ком я говорю?

— О, это был Диего Марадона. Марадона. Он говорит о том моменте, когда Марадона за «Барселону» против «Атлетик Бильбао» устроил драку на поле.

— И вот он мой фаворит по умолчанию. Понимаешь, о чём я? Просто из-за одного этого удара. У него тоже была отличная шевелюра и он был просто диким на поле и при этом очень хорош, — сказал Панк на YouTube-канале The Late Run.