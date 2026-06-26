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Турнир UFC в Белом доме — самое просматриваемое событие в истории ММА

Турнир UFC в Белом доме — самое просматриваемое событие в истории ММА
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Пресс-служба промоушена UFC опубликовала заявление об итоговых просмотрах турнира в Белом доме.

«После недавнего объявления Paramount+ о том, что UFC Freedom 250 достигло рекордных 17 млн зрителей на платформе в США и Латинской Америке, UFC сегодня объявил, что просмотры в других странах, включая Австралию, Китай, Индию, Южную Корею, Новую Зеландию и Великобританию, удвоили заявленную аудиторию и увеличили общее количество зрителей во всём мире примерно до 34 млн человек, что делает этот знаковый кард на лужайке Белого дома одним из самых просматриваемых событий в истории UFC.

Итоговые данные о глобальной аудитории отражают стандартный процесс отчётности для некоторых международных вещателей, при этом данные об аудитории из определённых рынков окончательно определяются через 7-10 дней после выхода в эфир. Некоторые страны, включая Испанию и Францию, чьи спортсмены возглавляли кард, не опубликуют данные о просмотрах до середины июля или позднее», — говорится в пресс-релизе.

Также сообщается о том, что в социальных сетях мероприятие в Белом доме достигло 126 млрд просмотров, что делает турнир самым просматриваемым за всю историю смешанных единоборств.

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