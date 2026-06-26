«Не должен не уважать моего брата». Двалишвили — о критике Топурии со стороны Царукяна

35-летний американо-грузинский боец и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о критике бывшего чемпиона в лёгком весе Илии Топурии со стороны Армана Царукяна после поражения испанца в поединке с Джастином Гейджи на турнире в Белом доме.

«В спортивном плане Арман действительно впечатляет, но я должен сказать: когда я вижу, что Арман Царукян продолжает говорить гадости о моём брате Илие Топурии, особенно после того, как Илия провёл отличный бой, Илия заслуживает только уважения от всех. Я понимаю, что Арман хочет драться с ним, но никто не должен не уважать моего брата Илию Топурию», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie.