Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не должен не уважать моего брата». Двалишвили — о критике Топурии со стороны Царукяна

«Не должен не уважать моего брата». Двалишвили — о критике Топурии со стороны Царукяна
Комментарии

35-летний американо-грузинский боец и бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о критике бывшего чемпиона в лёгком весе Илии Топурии со стороны Армана Царукяна после поражения испанца в поединке с Джастином Гейджи на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«В спортивном плане Арман действительно впечатляет, но я должен сказать: когда я вижу, что Арман Царукян продолжает говорить гадости о моём брате Илие Топурии, особенно после того, как Илия провёл отличный бой, Илия заслуживает только уважения от всех. Я понимаю, что Арман хочет драться с ним, но никто не должен не уважать моего брата Илию Топурию», — приводит слова Двалишвили издание MMAJunkie.

Материалы по теме
Кормье объяснил, почему Царукян должен следующим драться за титул в лёгком весе UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android