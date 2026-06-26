«Это не ударка, это концепция». Сехудо — об уникальности Джастина Гейджи

Олимпийский чемпион и бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался об уникальности действующего обладателя титула в лёгком весе Джастина Гейджи после его победы над Илией Топурией в Белом доме.

«Потому что я скажу одну вещь о Джастине [Гейджи]: он просто другой. Даже его философия: «Я просто выброшу всю свою энергию в его чёртово лицо». Это не ударка, бро. Это концепция, которая, *****, просто другая, чувак. Луни Тунс, но в этом есть смысл. И тот факт, что у него такой техничный тренер и тактик, чтобы из такого парня с таким хаосом и суметь вылепить тот изыск, которым он стал сейчас, оставаясь при этом при этом безумным», — сказал Сехудо на YouTube-канале Pound4Pound.