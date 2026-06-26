«Ещё будет «Последний танец». Александр Усик объявил все свои титулы вакантными

39-летний украинский боксёр и чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик объявил все свои титулы вакантными.

«Родные, всем доброго дня. Сегодня пятница, хорошая погода и хороший день, чтобы сказать, что я хочу сдать все свои пояса, которыми я сейчас владею, сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них боксировать. Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня ещё будет «Последний танец». Всех хочу поблагодарить.

С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всех поблагодарить и сказать: дальше — больше. Слава богу за всё», — сказал Усик в видеоролике в социальных сетях.