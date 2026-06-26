Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ещё будет «Последний танец». Александр Усик объявил все свои титулы вакантными

«Ещё будет «Последний танец». Александр Усик объявил все свои титулы вакантными
Комментарии

39-летний украинский боксёр и чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик объявил все свои титулы вакантными.

«Родные, всем доброго дня. Сегодня пятница, хорошая погода и хороший день, чтобы сказать, что я хочу сдать все свои пояса, которыми я сейчас владею, сделать их вакантными, чтобы парни, которые стоят в очереди, могли за них боксировать. Друзья, я оставляю пояса, но я не ухожу из спорта, потому что у меня ещё будет «Последний танец». Всех хочу поблагодарить.

С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всех поблагодарить и сказать: дальше — больше. Слава богу за всё», — сказал Усик в видеоролике в социальных сетях.

Материалы по теме
«Давай закончим историю, я буду готов». Верхувен призвал Усика провести реванш
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android