Сехудо заявил, что Илия Топурия и Хавьер Мендес достойны Зала славы UFC

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо назвал двух людей, которых хочет видеть в Зале славы промоушена.

«Илия Топурия — ты будущий член Зала славы, и я надеюсь, что тебя введут в него. Вообще есть два человека, которых я считаю достойными Зала славы — это ты и Хавьер Мендес», — сказал Сехудо на YouTube-канале Pound4Pound.

29-летний Илия Топурия выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. До 2026 года был непобеждённым бойцом, выиграв 17 поединков. Первое поражение потерпел на турнире в Белом доме, где техническим нокаутом уступил Джастину Гейджи.

Хавьер Мендес — именитый кикбоксёр и тренер, который работал и продолжает работать со многими чемпионами ММА. В 2015 году Мендес стал единственным тренером, у которого одновременно было три чемпиона UFC (Кейн Веласкес в тяжёлом весе, Дэниел Кормье в полутяжёлом весе и Люк Рокхолд в среднем весе). Также тренирует Ислама Махачева, Усмана и Умара Нурмагомедовых.