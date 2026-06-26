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Видео: Сириль Ган с временным чемпионством посетил родной зал

Видео: Сириль Ган с временным чемпионством посетил родной зал
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36-летний французский профессиональный боец смешанных единоборств и временный чемпион в тяжёлом весе UFC Сириль Ган вернулся с титулом в свой родной зал, где его тепло приняли и провели с ним фотосессию.

Француз стал временным чемпионом после победы над экс-обладателем титулов UFC в категории до 84 кг и до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой. Их противостояние прошло 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250 в Вашингтоне и стало соглавным событием мероприятия. Бой завершился победой Сириля техническим нокаутом во втором раунде.

Следующим соперником для Гана должен быть титульный поединок с действующим чемпионом Томом Аспиналлом.

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