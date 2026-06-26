Шаблий рассказал, как отреагировал на дисквалификацию из-за допинга

Российский боец ММА Александр Шаблий рассказал о своей реакции на дисквалификацию из-за допинга.

«Сначала я думал, что это недоразумение. Первым делом позвонил нашему врачу. Он работал со мной на протяжении нескольких боёв. Я всегда отдавал себе отчёт в том, что мы принимаем препараты, которые разрешены. Никогда не перекладывал ответственность на врача. Я всегда понимал, что мы делаем. И знал, что эти препараты разрешены. Один из этих препаратов содержал микродозы вещества, которое запрещено. В итоге в USADA сделали для нас минимальное отстранение в полгода.

Изначально мы даже разговаривали о том, чтобы они не публиковали это. Потому что мы предоставили все документы, препараты, всё отправили. Они всё протестировали. Но их политика деятельности противоречит этому. Им всегда нужно публиковать любую информацию, даже если это применение было неумышленным. Люди могут домысливать всё, что угодно. Но время прошло. И, как показала практика, это особенно никого не волнует. Если бы меня отстранили на два-три года, можно было бы говорить о скандале. А так… Эти полгода даже пошли мне на пользу. У меня была травма. И они помогли мне в плане восстановления», — сказал Александр Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.