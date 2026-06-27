Александр Шаблий высказался о потенциальном реванше с Усманом Нурмагомедовым

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, высказался о потенциальном реванше с Усманом Нурмагомедовым.

«Дэвис – первый номер в рейтинге. Если я его побеждаю, то становлюсь претендентом. Цифры говорят сами за себя. Задача номер один – победить Альфи. А следующая – получить бой за пояс. Кто бы не был на этот момент чемпионом. Хотелось бы до конца года осуществить это.

Многие люди знают, что в первом бою с Усманом было не моё привычное состояние. Если говорить о потенциальном реванше, то Усман стал старше, я буду уже в совершенно другом состоянии. Сначала одержим победу над Дэвисом, а потом уже будем думать, как драться с Нурмагомедовым», — сказал Александр Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.