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Шаблий: «поддушить» UFC на сегодняшний день ни у кого не получится

Шаблий: «поддушить» UFC на сегодняшний день ни у кого не получится
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33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, высказался о конкуренции с UFC.

«Это слишком громкие слова. «Поддушить» UFC на сегодняшний день ни у кого не получится. Это махина, которая работает как часы. Но PFL сейчас транслируют на ESPN. Это большой шаг. Там аудитория, которая приучена к единоборствам. Есть сложности и в том, что федеральные каналы в России сейчас не транслируют PFL. С этим есть сложности. PFL сейчас у нас транслируется только в Okko. Спасибо им, что взяли на себя эту ответственность, освещают наши турниры», — сказал Александр Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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