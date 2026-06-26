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«Теперь увидим, из чего сделан Илия». Хукер — о поражении Топурии от Джастина Гейджи

«Теперь увидим, из чего сделан Илия». Хукер — о поражении Топурии от Джастина Гейджи
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36-летний новозеландский боец UFC Дэн Хукер, выступающий в лёгком весе, прокомментировал поражение 29-летнего испано-грузинского атлета Илии Топурии в титульном бою в лёгком весе с американцем Джастином Гейджи на турнире в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи (W)
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
TKO
Илия Топурия

«Теперь мы увидим, из чего сделан Илия. Мы увидим, как он возвращается после трудностей. Именно поэтому Джастин Гейджи пользуется уважением и восхищением многих людей — потому что он способен возвращаться после неудач и переламывать ход боя», — сказал Хукер на YouTube-канале Submission Radio.

Топурия подошёл к поединку с Гейджи в статусе непобеждённого и проиграл техническим нокаутом.

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