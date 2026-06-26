«Теперь увидим, из чего сделан Илия». Хукер — о поражении Топурии от Джастина Гейджи

36-летний новозеландский боец UFC Дэн Хукер, выступающий в лёгком весе, прокомментировал поражение 29-летнего испано-грузинского атлета Илии Топурии в титульном бою в лёгком весе с американцем Джастином Гейджи на турнире в Белом доме.

«Теперь мы увидим, из чего сделан Илия. Мы увидим, как он возвращается после трудностей. Именно поэтому Джастин Гейджи пользуется уважением и восхищением многих людей — потому что он способен возвращаться после неудач и переламывать ход боя», — сказал Хукер на YouTube-канале Submission Radio.

Топурия подошёл к поединку с Гейджи в статусе непобеждённого и проиграл техническим нокаутом.