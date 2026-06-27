Шаблий: сейчас ACA была бы организацией номер один в Европе

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, рассказал о потенциале российского промоушена АСА.

«Да, за рубежом смотрят и наблюдают за Россией. Недавно я разговаривал с Матеушем Гамротом. И мне было интересно, что он знает, что у нас происходит. Знает, что у меня есть организация, что в России очень много кулачных промоушенов, за которыми он наблюдает. А ещё Гамрот сказал, что в Польше такого нет. Хотя там есть KSW – очень мощная организация.

Но моё мнение, что сейчас ACA была бы организацией номер один в Европе. Практически всех молодых проспектов подписывают туда. Ребята из ACA делают большую работу по продвижению. MMA в России действительно хорошо развивается. И огромные усилия для этого прикладываются именно в ACA. Они развивают бойцов, вкладываются в их медийную составляющую, привлекают большое количество новых городов, приезжают в регионы. Многие бойцы должны это понимать. Организация тратит много времени и колоссальные средства на их развитие. Это нужно учитывать всегда, когда ты расстаёшься с организацией. Нужно уметь благодарить за то, что было проделано. И дальше идти с высоко поднятой головой», — сказал Александр Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.