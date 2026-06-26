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Чарльз Оливейра рассказал, кто фаворит в бою Конор Макгрегора и Макса Холлоуэя

Чарльз Оливейра рассказал, кто фаворит в бою Конор Макгрегора и Макса Холлоуэя
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра рассказал, кто является фаворитом в бою Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Это сложный бой, потому что Конор долгое время не был в клетке. Сколько лет он уже отсутствует? Прошло много времени, пять лет без боёв. Но он — Конор. Если ты ошибёшься, и он попадёт, он тебя нокаутирует.

Я думаю, в первых двух раундах огромный фаворит Макгрегор. После этого преимущество переходит к Максу. У Конора отличный шанс нокаутировать в начале, если он сможет навязать свою игру. Но как только они пройдут эти раунды, у Макса станет определённо гораздо больше шансов на победу», — приводит слова Оливейры издание MMAFighting.

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