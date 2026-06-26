«У славы есть подводные камни». Конор Макгрегор — о скандалах со своим участием

Легендарный ирландский боец UFC Конор Макгрегор высказался о причинах своих скандалов.

«У славы есть свои подводные камни. В этом мире нужно двигаться осторожно, это точно, сейчас, вероятно, даже больше. Я извлёк много уроков в своей жизни, и это всё о самопознании. Изучении себя. Изучении своих триггеров. Я замечаю, что даже сейчас я всё ещё в борьбе со старой версией себя или старыми привычками, которые мне не помощники, и новыми способами и новой версией себя, новым мной, так что я всё ещё нахожусь в этом балансе. Прямо сейчас.

Больше как человек. Я прошёл через некоторое лечение, я проделал много самоаналитической работы над собой. Внутренней работы, и это было вне этого пузыря, в котором мы сейчас находимся, когда я возвращаюсь в мир боёв», — приводит слова Макгрегора издание MMAFighting.