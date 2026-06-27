UFC Fight Night 280 в Азербайджане: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280. Начало предварительного карда запланировано на 16:00 мск, основной — в 19:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. В сервисе Okko также будет возможность посмотреть эфир. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать события, связанные с мероприятием.

Это второй в истории турнир UFC на территории Азербайджана.

В главном бою азербайджанец Рафаэль Физиев сразится с Мануэлем Торресом.