Шара Буллет — Мишель Перейра: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280, в соглавном бою которого Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, сразится с бразильцем Мишелем Перейрой. Начало поединка запланировано на 21:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. В сервисе Okko также будет возможность посмотреть эфир. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать события, связанные с мероприятием.