UFC Fight Night 280 в Азербайджане: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом турнира.
UFC Fight Night 280. Полный кард шоу:
Основной кард:
Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес;
Шара Буллет — Мишель Перейра;
Назим Садыхов — Матеус Камило;
Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон;
Икрам Алискеров — Бруно Феррейра:
Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук.
Предварительный кард:
Фарман Хасанов — Эрик Нолан;
Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер;
Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев;
Каан Офли — Хавьер Рейес;
Даниил Донченко — Теодор Берггрен;
Бекзат Алмахан — Жан Мацумото;
Тахир Абдуллаев — Джефферсон Насименто.