Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

UFC Fight Night 280 в Азербайджане: полный кард участников, список бойцов

UFC Fight Night 280 в Азербайджане: полный кард участников, список бойцов
Комментарии

В субботу, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом турнира.

UFC Fight Night 280. Полный кард шоу:

Основной кард:

Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес;
Шара Буллет — Мишель Перейра;
Назим Садыхов — Матеус Камило;
Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон;
Икрам Алискеров — Бруно Феррейра:
Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук.

Предварительный кард:

Фарман Хасанов — Эрик Нолан;
Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер;
Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев;
Каан Офли — Хавьер Рейес;
Даниил Донченко — Теодор Берггрен;
Бекзат Алмахан — Жан Мацумото;
Тахир Абдуллаев — Джефферсон Насименто.

Материалы по теме
UFC Баку: россиян ждут важнейшие поединки. Шару и Пуляева испытают на прочность. LIVE
Live
UFC Баку: россиян ждут важнейшие поединки. Шару и Пуляева испытают на прочность. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android