UFC Fight Night 280 в Азербайджане: прямой эфир, как и где смотреть онлайн-трансляцию

В субботу, 27 июня, на национальной гимнастической арене в Баку, Азербайджан, пройдёт второй в истории страны турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. В сервисе Okko также будет возможность посмотреть эфир. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать события, связанные с мероприятием.

В главном бою вечера азербайджанец Рафаэль Физиев сразится с мексиканским атлетом Мануэлем Торресом. В соглавном поединке россиянин Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов встретится с бразильцем Мишелем Перейрой.