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«В 27 лет прошёл эту игру». Конор Макгрегор — о причинах скандального поведения

«В 27 лет прошёл эту игру». Конор Макгрегор — о причинах скандального поведения
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Легендарный ирландский боец и первый двойной чемпион в истории UFC Конор Макгрегор объяснил причины своего скандального поведения.

«В 27 лет я покорил этот бизнес. Двойной чемпион, у меня был бой с Флойдом [Мейвезером], я закрыл его, мне было всего 27 лет. Я прошёл игру в мгновение ока. Что мне ещё было делать? Я потерялся. Я потерялся в этом. Совершил некоторые ошибки на этом пути, и всё. Ты всегда вернёшься домой, если по-настоящему любишь что-то, ты всегда вернёшься домой.

Возможно, были моменты, когда я неуважительно и позорно относился к положению, в которое меня поставил бог. Возможно, некоторые фанаты видят это. «Эй, он не вкладывался» или кричит, что я не проявлял любви к спорту. И, вероятно, они были правы. На самом деле это точное описание. Но я, безусловно, люблю эту игру. Каждая моя мысль наяву — о мире боёв. Я взволнован возвращением и демонстрацией этого», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

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