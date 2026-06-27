WWE Night of Champions: кард шоу. Три титульных боя. Начало шоу — в 20:00 мск

В субботу, 27 июня, на стадионе «Кингдом Арена» в Рияде, Саудовская Аравия, состоится очередное крупное шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Night of Champions. Основная часть шоу начнётся в 20:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформе Netflix и ESPN. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE Night of Champions. Кард шоу:

1. Джей Усо против Оба Феми — поединок за звание Короля ринга. Победитель получит право на титульный бой за неоспоримое чемпионство на SummerSlam.

Фото: wwe.com

2. Лив Морган (женская чемпионка Raw) против Ийо Скай — поединок за звание Королевы ринга. Победительница получит право на титульный бой за мировое чемпионство SmackDown на SummerSlam.

Фото: wwe.com

3. Трик Уильямс (чемпион США) против Рикки Сэйнтса — титульный бой.

Фото: wwe.com

4. Брон Брейккер против Сета Роллинса — поединок в стальной клетке.

5. Тиффани Стрэттон (чемпионка США) против Джейд Каргилл — титульный поединок.

Фото: wwe.com

6. Коди Роудс (неоспоримый чемпион WWE) против Сэми Зейна против Гюнтера — титульный поединок без дисквалификаций.

Фото: wwe.com