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«Похоже на хождение по канату». Конор Макгрегор — о работе над собой

«Похоже на хождение по канату». Конор Макгрегор — о работе над собой
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о работе над собой.

«Работа над собой — ежедневная. День за днём. Нужно вкладываться. Арендная плата должна вноситься каждый день, как говорят. Нужно работать. Это похоже на хождение по канату. Нужно научиться балансировать. Нужно учиться и практиковаться. Жизнь — это баланс. Если нет, то одно лёгкое колебание — и ты можешь полностью упасть, и это может быть как драматично, так и трагично.

Тем более для человека, который вкладывает в работу и делает успехи, чтобы стать лучше и оставить определённый образ жизни позади. Для таких людей канат ещё тоньше, потому что если он порвётся, падение будет тяжелее. Это ежедневная работа», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

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