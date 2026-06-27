«Умён, чтобы знать все тонкости». Хукер — об истинных причинах ухода Хабиба Нурмагомедова

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер высказался о решении прославленного российского бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Вы действительно думаете, что Хабиб не дерётся, потому что мама сказала ему не делать этого? Он достаточно умён, чтобы знать эту игру, все её тонкости, и он прошёл невероятный путь и осознал, что, возможно, это был последний раз, когда ему нужно рисковать. Он доказал всё, что нужно. Он один из величайших всех времён. Он знает в глубине души, что если он продолжит выходить в октагон, то это не будет работать одинаково каждый раз», — сказал Хукер на YouTube-канале Submission Radio.