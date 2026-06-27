Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Умён, чтобы знать все тонкости». Хукер — об истинных причинах ухода Хабиба Нурмагомедова

«Умён, чтобы знать все тонкости». Хукер — об истинных причинах ухода Хабиба Нурмагомедова
Комментарии

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер высказался о решении прославленного российского бойца Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

«Вы действительно думаете, что Хабиб не дерётся, потому что мама сказала ему не делать этого? Он достаточно умён, чтобы знать эту игру, все её тонкости, и он прошёл невероятный путь и осознал, что, возможно, это был последний раз, когда ему нужно рисковать. Он доказал всё, что нужно. Он один из величайших всех времён. Он знает в глубине души, что если он продолжит выходить в октагон, то это не будет работать одинаково каждый раз», — сказал Хукер на YouTube-канале Submission Radio.

Материалы по теме
«Вынесу их». Умар Нурмагомедов — о Шоне О'Мэлли и Сонг Ядонге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android