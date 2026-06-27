Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 27 июня, на национальной гимнастической арене в Баку, Азербайджан, пройдёт второй в истории страны турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280, в главном бою которого встретятся топовые легковесы азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.

Ориентировочное время начала боя — 21:30 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. В стримингововом сервисе Okko также будет возможность посмотреть эфир. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать события, связанные с мероприятием.