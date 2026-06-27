Александр Шаблий дал прогноз на бой Усмана Нурмагомедова и Арчи Колгана в PFL

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, сделал прогноз на титульный поединок между Усманом Нурмагомедовым и Арчи Колганом.

«Шансы есть всегда и у всех. Вопрос только в том – какие. Я считаю, что пока Арчи рановато до победы над Усманом. Не хватает опыта, технической составляющей, чтобы стать чемпионом. Его манера ведения боя удобна для Нурмагомедова. Его хорошо можно держать на дистанции, контролировать ногами, не пускать бороться. Мне кажется, что поединок пройдёт все пять раундов. Усман, скорее всего, победит решением», — сказал Александр Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.