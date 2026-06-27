Шара Буллет — Мишель Перейра: ориентировочное время начала боя — 21:00 мск

В субботу, 27 июня, на национальной гимнастической арене в Баку, Азербайджан, пройдёт второй в истории страны турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280, в соглавном бою которого Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, сразится с бразильцем Мишелем Перейрой.

Ориентировочное время начала боя — 21:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. В своём профессиональном рекорде в ММА Шара имеет 16 побед и одно поражение.