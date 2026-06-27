Шаблий высказался о возвращении Макгрегора

33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, прокомментировал возвращение ирландского бойца Конора Макгрегора в UFC.

«Для чего он возвращается? Думаю, с финансовой точки зрения у него всё в порядке. Думаю, что у него есть претензия к себе. Карьера завершается не так, как он бы этого хотел. Он легенда, изменил этот бизнес. И не хочет уйти на негативе. Мне кажется, его это гложет. Он оставил о себе много неприятных впечатлений. И в жизни, и в спорте. Сейчас ирландцы говорят, что в стране больше любят Пола Хьюза, чем Конора. И Макгрегор хочет изменить мнение о себе.

Макс будет фаворитом. Но не скажу, что Конор будет выглядеть ничтожно. Он выбрал удобную весовую категорию. Много не нужно будет гонять. Удар у него есть. Если зацепит, то может уронить любого. Конечно, Макс – фаворит. Но Конора не стоит списывать со счетов», — сказал Александр Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.