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Шаблий высказался о возвращении Макгрегора

Шаблий высказался о возвращении Макгрегора
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33-летний российский боец ММА Александр Шаблий, выступающий в промоушене PFL, прокомментировал возвращение ирландского бойца Конора Макгрегора в UFC.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Не началось
Макс Холлоуэй

«Для чего он возвращается? Думаю, с финансовой точки зрения у него всё в порядке. Думаю, что у него есть претензия к себе. Карьера завершается не так, как он бы этого хотел. Он легенда, изменил этот бизнес. И не хочет уйти на негативе. Мне кажется, его это гложет. Он оставил о себе много неприятных впечатлений. И в жизни, и в спорте. Сейчас ирландцы говорят, что в стране больше любят Пола Хьюза, чем Конора. И Макгрегор хочет изменить мнение о себе.

Макс будет фаворитом. Но не скажу, что Конор будет выглядеть ничтожно. Он выбрал удобную весовую категорию. Много не нужно будет гонять. Удар у него есть. Если зацепит, то может уронить любого. Конечно, Макс – фаворит. Но Конора не стоит списывать со счетов», — сказал Александр Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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