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Бруно Феррейра — Икрам Алискеров: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 19:30

Бруно Феррейра — Икрам Алискеров: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 19:30
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В субботу, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280, в главном карде которого 33-летний российский спортсмен Икрам Алискеров сразится с 33-летним бразильцем Бруно Феррейрой.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Икрам Алискеров — Бруно Феррейра
27 июня 2026, суббота. 19:30 МСК
Икрам Алискеров
Не началось
Брунно Феррейра

Прямая онлайн трансляция боя начнётся в 19:30 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. В стриминговом сервисе Okko также будет возможность посмотреть эфир. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать события, связанные с мероприятием.

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