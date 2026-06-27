Бруно Феррейра — Икрам Алискеров: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 19:30

В субботу, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280, в главном карде которого 33-летний российский спортсмен Икрам Алискеров сразится с 33-летним бразильцем Бруно Феррейрой.

Прямая онлайн трансляция боя начнётся в 19:30 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. В стриминговом сервисе Okko также будет возможность посмотреть эфир. Спортивный портал «Чемпионат» будет освещать события, связанные с мероприятием.