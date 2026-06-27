Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Может считаться одним из величайших». Джонс сделал прогноз на бой Махачева и Гарри

«Может считаться одним из величайших». Джонс сделал прогноз на бой Махачева и Гарри
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс высказался о поединке между 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером дивизиона ирландцем Ианом Гарри.

«Я ставлю на Ислама Махачева, потому что у него есть борцовская база. А борцов побеждать очень тяжело. Так что Ислам. Прямо сейчас он вполне может считаться одним из величайших бойцов. Это я и, возможно, он. Так что желаю ему продолжать в том же духе», — приводит слова Джонса издание Sport24.

Их бой пройдёт 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) и станет главным событием мероприятия.

Материалы по теме
Махачев vs Макгрегор. Такое возможно или без шансов? Махачев vs Макгрегор. Такое возможно или без шансов?
«Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева «Преднамеренно калечит людей. Чудовище». Что не так с новым соперником Ислама Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android