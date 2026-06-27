«Может считаться одним из величайших». Джонс сделал прогноз на бой Махачева и Гарри

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс высказался о поединке между 34-летним действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым и первым номером дивизиона ирландцем Ианом Гарри.

«Я ставлю на Ислама Махачева, потому что у него есть борцовская база. А борцов побеждать очень тяжело. Так что Ислам. Прямо сейчас он вполне может считаться одним из величайших бойцов. Это я и, возможно, он. Так что желаю ему продолжать в том же духе», — приводит слова Джонса издание Sport24.

Их бой пройдёт 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (США) и станет главным событием мероприятия.