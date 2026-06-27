Пэдди Пимблетт назвал свой максимальный вес в карьере
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Бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт рассказал, сколько он весил в пиковой форме после поражения в бою с американцем Джастином Гейджи в январе 2026 года. По словам бойца, он набрал лишний вес во время отдыха на Мальдивах.
UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гейджи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гейджи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт
«Думаю, больше всего я весил после своего последнего боя. Я конкретно заплыл жиром — и это неудивительно: две недели после поединка без спаррингов, а ещё через две — отпуск. Уехал на Мальдивы по системе «всё включено». Три недели я объедался и пил колу. Когда домой вернулся, мой вес был где-то 95 килограммов», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.
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