Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили рассказал, что после победы Гейджи над Топурией испытывает проблемы со сном

Двалишвили рассказал, что после победы Гейджи над Топурией испытывает проблемы со сном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили признался, что испытывает проблемы со сном после поражения Илии Топурии от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250 у Белого дома. Гейджи победил Топурию техническим нокаутом.

«Последние две недели я нормально не сплю, я серьёзно. Моё сердце разбито. Илия доминировал в первых двух раундах и почти финишировал Джастина Гейджи, но он пошёл на треугольник вместо молоточков, и именно тогда Гейджи выжил», — приводит слова Двалишвили Hiastra в социальной сети Х.

В последнем поединке в UFC Мераб разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей.

Материалы по теме
«Горжусь своим воином». Двалишвили поддержал Топурию после поражения в бою с Гейджи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android