Двалишвили рассказал, что после победы Гейджи над Топурией испытывает проблемы со сном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили признался, что испытывает проблемы со сном после поражения Илии Топурии от американца Джастина Гейджи в главном бою турнира UFC Freedom 250 у Белого дома. Гейджи победил Топурию техническим нокаутом.

«Последние две недели я нормально не сплю, я серьёзно. Моё сердце разбито. Илия доминировал в первых двух раундах и почти финишировал Джастина Гейджи, но он пошёл на треугольник вместо молоточков, и именно тогда Гейджи выжил», — приводит слова Двалишвили Hiastra в социальной сети Х.

В последнем поединке в UFC Мераб разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей.