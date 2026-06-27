«Сказал: «Остановись». Макгрегор — о возвращении старой версии себя перед боем с Холлоуэем

Легендарный ирландский боец Конор Макгрегор высказался о своей моральной подготовке к возвращению в UFC для поединка с Максом Холлоуэем в ночь на 12 июля.

«При моём немедленном возвращении в спорт, к камерам и даже сейчас я поймал себя на том, что возвращаюсь к старой версии себя. Мне пришлось напомнить себе: «Остановись», мне просто пришлось снова поразмыслить и сказать, что я теперь другой. Я другой человек. Я проделал уже колоссальную работу.

Всегда легко вернуться к старым привычкам. Нужно быть осторожным. Нужно заниматься с людьми, местами, вещами, а также защищать людей, места, вещи. Не попадать в похожие места, в которых был раньше. Я всё ещё в этой борьбе. Соревнование для меня, и активность, и работа помогают в этом, это точно. Мне ещё предстоит работа», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.