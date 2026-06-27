Бруно Феррейра — Икрам Алискеров: ориентировочное время начала боя — 19:30 мск

В субботу, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280. В 19:30 мск в главном карде 33-летний российский атлет Икрам Алискеров сразится с 33-летним бразильцем Бруно Феррейрой.

К данному бою российский атлет подошёл на серии из двух побед в промоушене Даны Уайта. Последний раз Икрам выходил в октагон 25 октября 2025 года, когда в Абу-Даби единогласным решением победил Чун Ён Пака. Всего на счету Алискерова 17 побед и два поражения.

У его оппонента из Бразилии, обладающего прозвищем Халк, 14 побед и три поражения. В своём последнем бою 7 марта 2026 года он проиграл нокаутом Грегори Родригесу.