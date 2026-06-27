«Для меня Илия победитель». Двалишвили — о поединке Топурии и Джастина Гейджи

Экс-чемпион в легчайшем весе UFC Мераб Двалишвили высказался о поединке Илии Топурии и Джастина Гейджи на турнире в Белом доме, где Джастин техническим нокаутом нанёс испанцу первое поражение в карьере.

«Я считаю, что Илия — один из лучших в лёгком дивизионе. Для меня Илия всё ещё победитель, потому что он выигрывал этот бой и был так близок к финишу Джастина Гейджи во втором раунде, когда сбил его ударом в корпус. Если бы Илия продолжил наносить удары, он мог бы его финишировать. Но Илия хотел зрелищного финиша и пошёл на «треугольник». Я уверен, что он хотел усыпить его, и Джастин Гейджи был умён — он выбрался и выжил после этого. Но я должен упомянуть пару вещей. Илья буквально ослеп с первого раунда, и затем он дрался с одним глазом.

Затем, Джастин Гейджи — отличный бой, большое уважение ему, но он один раз ткнул Илию в глаз. Он ударил его большим пальцем, и, думаю, это тоже повлияло на Илию. Затем Илия сломал нос и орбитальную кость. Он оказался практически слеп, со сломанным носом, но он всё ещё упорно дрался. Для меня Илия всё ещё победитель. Это был отличный бой. Илия действительно показал своё сердце и свою стойкость, и поздравления Джастину Гейджи, но, надеюсь, он не уйдёт на пенсию и у них будет реванш. Я верю, что Илия заберёт реванш, и, если они проведут трилогию, Илия всё равно ещё раз победит», — приводит слова Двалишвили MMAJunkie.