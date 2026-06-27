Хокит иронично высказался о возможном бое с Сирилем Ганом

Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит пошутил о возможном бое с временным чемпионом дивизиона французом Сирилем Ганом, который ранее победил бразильца Алекса Перейру на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома (Вашингтон, США).

«Бой с Ганом во Франции захватывает дух, ведь я никогда раньше не был на Ближнем Востоке», – написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Хокит подрался с бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.