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Хокит иронично высказался о возможном бое с Сирилем Ганом

Хокит иронично высказался о возможном бое с Сирилем Ганом
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Непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит пошутил о возможном бое с временным чемпионом дивизиона французом Сирилем Ганом, который ранее победил бразильца Алекса Перейру на турнире UFC Freedom 250 у Белого дома (Вашингтон, США).

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Джош Хокит (W) — Деррик Льюис
15 июня 2026, понедельник. 04:30 МСК
Джош Хокит
Окончено
TKO
Деррик Льюис

«Бой с Ганом во Франции захватывает дух, ведь я никогда раньше не был на Ближнем Востоке», – написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою Хокит подрался с бывшим претендентом на титул UFC в тяжёлом весе соотечественником Дерриком Льюисом на турнире UFC White House — Freedom 250. Поединок завершился победой Джоша техническим нокаутом во втором раунде.

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