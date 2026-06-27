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Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес: ориентировочное время начала боя — 21:30 мск

Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес: ориентировочное время начала боя — 21:30 мск
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В субботу, 27 июня, на национальной гимнастической арене в Баку, Азербайджан, пройдёт второй в истории страны турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280, в главном бою, который начнётся в 21:30 мск, встретятся топовые два легковеса — азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес
27 июня 2026, суббота. 21:30 МСК
Рафаэль Физиев
Не началось
Мануэль Торрес

На данный момент на счету Физиева 13 побед и два поражения. В своём последнем поединке он встречался с бразильским атлетом Маурисио Руффи, которому во втором раунде проиграл техническим нокаутом.

Торрес подошёл к бою с Физиевым в Баку на серии из двух побед. В последнем поединке он техническим нокаутом победил Гранта Доусона.

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