Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес: ориентировочное время начала боя — 21:30 мск

В субботу, 27 июня, на национальной гимнастической арене в Баку, Азербайджан, пройдёт второй в истории страны турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280, в главном бою, который начнётся в 21:30 мск, встретятся топовые два легковеса — азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес.

На данный момент на счету Физиева 13 побед и два поражения. В своём последнем поединке он встречался с бразильским атлетом Маурисио Руффи, которому во втором раунде проиграл техническим нокаутом.

Торрес подошёл к бою с Физиевым в Баку на серии из двух побед. В последнем поединке он техническим нокаутом победил Гранта Доусона.