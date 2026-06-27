Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:30

В субботу, 27 июня, на национальной гимнастической арене в Баку, Азербайджан, пройдёт второй в истории страны турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280, в главном бою которого встретятся топовые легковесы азербайджанец Рафаэль Физиев и мексиканец Мануэль Торрес. Ориентировочное время начала боя — 21:30 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 280 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. На стриминговом сервисе Okko также будет возможность посмотреть эфир. «Чемпионат» будет освещать события, связанные с мероприятием.

Рафаэлю Физиеву 33 года. Представитель Азербайджана дебютировал в UFC в 2019 году. У Атамана в профессиональном рекорде в ММА 13 побед и пять поражений.