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«Давайте сделаем это главным кроссовер-поединком эпохи». Верхувен — о реванше с Усиком

«Давайте сделаем это главным кроссовер-поединком эпохи». Верхувен — о реванше с Усиком
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Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен призвал непобеждённого 39-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика провести реванш. Их первый поединок состоялся 24 мая в Египте и завершился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

Ранее 26 июня чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Усик объявил все свои титулы вакантными.

«Последний танец – время реванша. Давайте сделаем это главным кроссовер-поединком нашей эпохи», – написал Верхувен на своей странице в социальных сетях.

В 2016 году Александр стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018 году – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом. Всего на его счету 25 побед (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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