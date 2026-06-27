«Давайте сделаем это главным кроссовер-поединком эпохи». Верхувен — о реванше с Усиком

Бывший чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен призвал непобеждённого 39-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика провести реванш. Их первый поединок состоялся 24 мая в Египте и завершился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

Ранее 26 июня чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring и IBO в супертяжёлом весе Усик объявил все свои титулы вакантными.

«Последний танец – время реванша. Давайте сделаем это главным кроссовер-поединком нашей эпохи», – написал Верхувен на своей странице в социальных сетях.

В 2016 году Александр стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018 году – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом. Всего на его счету 25 побед (16 – нокаутом) и ни одного поражения.