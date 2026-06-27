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Сосулин — о поединке с Джойсом: я лучший боксёр России и докажу это 11 июля

Сосулин — о поединке с Джойсом: я лучший боксёр России и докажу это 11 июля
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29-летний непобеждённый чемпион WBA Gold и IBA Intercontinental в среднем весе россиянин Павел Сосулин высказался о поединке с 40-летним американцем Джо Джойсом.

«Джо Джойс — хороший соперник с сильным рекордом. В Россию такие боксёры уже давно не приезжали. Когда мне предложили этот бой, раздумий не было. Мы переговорили с командой и сразу решили — газ. Сильная сторона Джойса в том, что он всегда идёт вперёд. Но я тоже иду вперёд — это и моя сила. Столкнутся две силы — и мне это по душе.

Мне не нужно будет гоняться за соперником по всему рингу, как это обычно бывает. Мы с командой делаем всё, чтобы я смог победить в этом бою нокаутом. Не боюсь проиграть и потерять свой ноль в графе поражений. Он как там был, так там и останется. Я лучший боксёр России и докажу это 11 июля. Вы всё сами увидите, после этого заговорите обо мне», — приводит слова Сосулина пресс-служба IBA.

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