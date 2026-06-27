Шара Буллет — Мишель Перейра: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 21:00 мск

В субботу, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене состоится турнир промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 280. В 21:00 мск в соглавном бою Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, сразится с бразильцем Мишелем Перейрой.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. В профессиональном рекорде в ММА Шары 16 побед и одно поражение. В последнем бою Шарабутдин единогласным судейским решением победил канадца Марка-Андре Баррио.

Его оппонент из Бразилии, обладающий прозвищем Сорвиголова, в последнем бою 21 февраля 2026 года раздельным решением победил Закари Риза.