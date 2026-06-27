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Андрей Пуляев — Нурсултон Рузибоев, UFC Baku, результаты поединка от 27 июня 2026 года

Россиянин Пуляев проиграл Рузибоеву удушающим приёмом в первом раунде на UFC в Баку
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Сегодня, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене российский боец UFC Андрей Пуляев потерпел поражение от представителя Узбекистана Нурсултона Рузибоева на турнире UFC Fight Night 280.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Нурсултон Рузибоев (W) — Андрей Пуляев
27 июня 2026, суббота. 17:45 МСК
Нурсултон Рузибоев
Окончено
TSUB
Андрей Пуляев

Бой прошёл в средней весовой категории и завершился победой Рузибоева удушающим приёмом в первом раунде.

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass. В стриминговом сервисе Okko также есть возможность посмотреть эфир.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.

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