Россиянин Пуляев проиграл Рузибоеву удушающим приёмом в первом раунде на UFC в Баку

Сегодня, 27 июня, в столице Азербайджана Баку на национальной гимнастической арене российский боец UFC Андрей Пуляев потерпел поражение от представителя Узбекистана Нурсултона Рузибоева на турнире UFC Fight Night 280.

Бой прошёл в средней весовой категории и завершился победой Рузибоева удушающим приёмом в первом раунде.

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass. В стриминговом сервисе Okko также есть возможность посмотреть эфир.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.

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