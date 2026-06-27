Яхьяев нокаутировал Уокера за восемь секунд в первом раунде на турнире UFC в Баку

Непобеждённый боец из Турции Абдул-Рахман Яхьяев нокаутировал Джулиуса Уокера на турнире UFC Fight Night 280 в Баку. Поединок завершился в первом раунде на восьмой секунде.

Для Яхьяева эта победа стала третьей подряд в UFC — все три он одержал в первом раунде. Ранее на турнире российский боец Андрей Пуляев проиграл представителю Узбекистана Нурсултону Рузибоеву удушающим приёмом в первом раунде.

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass. На стриминговом сервисе Okko также есть возможность посмотреть эфир.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.