Яхьяев — о победе на UFC в Баку: если дадите мне топового соперника, я буду готов

Турецкий боец Абдул-Рахман Яхьяев, нокаутировавший Джулиуса Уокера на турнире UFC Fight Night 280 в Баку, прокомментировал свою быструю победу.

«Я просто готовился к этому поединку. Увидел момент и его использовал. Всё произошло само собой. Если вы дадите мне топового соперника, буду готов», — сказал Абдул-Рахман Яхьяев сразу после боя.

Поединок завершился в первом раунде на восьмой секунде. Для Яхьяева эта победа стала третьей подряд в UFC — все три он одержал в первом раунде. В сумме на три поединка в лиге у турка ушло 3 минуты и 33 секунды. Среднее время боя Яхьяева в UFC составляет 71 секунду.