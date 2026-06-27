Абдул-Рахман Яхьяев провёл в октагоне UFC всего 3 минуты 33 секунды за три победных боя

Турецко-чеченский боец UFC Абдул-Рахман Яхьяев провёл три поединка в UFC. Суммарное время всех его боёв в лиге составило 3 минуты 33 секунды.

Сегодня, 27 июня, на турнире UFC Fight Night 280 в Баку Яхьяев нокаутировал Джулиуса Уокера на восьмой секунде первого раунда. Это третья победа турка в UFC — все три он одержал в первом раунде. Среднее время боя Яхьяева составляет 71 секунду.

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass. В стриминговом сервисе Okko также есть возможность посмотреть эфир.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.