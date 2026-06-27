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Абусупьян Магомедов — Михал Олексейчук, UFC Baku, результаты на 27 июня 2026 года

Абусупьян Магомедов «задушил» Михала Олексейчука в первом раунде на UFC в Баку
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35-летний российский и немецкий боец смешанных единоборств Абусупьян Магомедов, выступающий в среднем весе в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC), победил Михала Олексейчука из Польши на турнире UFC Fight Night 280 в Баку. Поединок завершился в первом раунде удушающим приёмом.

UFC 2026. UFC Fight Night 280, Баку, Азербайджан
Абусупьян Магомедов (W) — Михал Олексейчук
27 июня 2026, суббота. 19:00 МСК
Абусупьян Магомедов
Окончено
SUB
Михал Олексейчук

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass. На стриминговом сервисе Okko также есть возможность посмотреть эфир.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.

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