Абусупьян Магомедов «задушил» Михала Олексейчука в первом раунде на UFC в Баку

35-летний российский и немецкий боец смешанных единоборств Абусупьян Магомедов, выступающий в среднем весе в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC), победил Михала Олексейчука из Польши на турнире UFC Fight Night 280 в Баку. Поединок завершился в первом раунде удушающим приёмом.

Бойцовский вечер продолжается. Посмотреть трансляцию турнира можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира доступна на платформе UFC Fight Pass. На стриминговом сервисе Okko также есть возможность посмотреть эфир.

«Чемпионат» освещает события, связанные с мероприятием.

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